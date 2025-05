Sound of Falling może wygrać Cannes. Dlaczego film porwał krytyków?

fot. materiały prasowe

Sound of Falling jest fenomenalnym kinem. Wyjątkowy niemiecki film pokazuje historię kobiet na przestrzeni wieków. Sposób opowiadania o życiu bohaterek, różne pomysły wykorzystywane na ekranie i forma zabawy kinem to dowód na to, że świeżość we współczesnym kinie wciąż jest możliwa. Filmy wciąż mogą zaskoczyć! Szczególnie że – jak też Adam Siennica opisał szczegółowo w recenzji – początkowo zastanawiałem się, co tak naprawdę obejrzałem, by potem urosło to w moich oczach do zachwytu, jak to wszystko miało pomysł i wizję nieporównywalną do niczego. 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, gdzie gromadzone są oceny krytyków anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych, mówi samo za siebie. Krytyków porwała nowatorskość, świeżość i wybitna jakość, którą można znaleźć w czymś, co początkowo może wydawać się szaleństwem.

Klub Konesera to Cannes w domu

Sound of Falling podbija obecnie festiwal filmowy w Cannes, a Klub Konesera w serwisie streamingowym Polsat Box Go oferuje go nam w domu. Można znaleźć tutaj ogromną liczbę tytułów, które podbijały ten festiwal w ostatnich latach, jak i w dalszej przeszłości. Na przykład teraz dopiero co zadebiutowała głośna i kontrowersyjna Emilia Perez, która w 2024 roku zdobyła nagrodę jury oraz wyróżnienie dla najlepszych aktorek. Teraz można ją obejrzeć w domu i wyrobić sobie zdanie, dlaczego to tak głośne kino, które wywołuje bardzo duże i skrajne emocje.