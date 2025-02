Pedro Pascal i nieżyjąca gwiazda Euforii w nowym filmie! Zwiastun Freaky Tales

fot. materiały prasowe

Pojawił się zwiastun Freaky Tales, nowej komedii akcji, która debiutowała na zeszłorocznym festiwalu filmowym Sundance. Jej reżyserami i scenarzystami są Ryan Fleck i Anna Boden – duet odpowiedzialny m.in. za film Kapitan Marvel. W rolach głównych zobaczymy Pedro Pascala i Bena Mendelsohna.

Freaky Tales – zwiastun

Freaky Tales – fabuła, obsada, data premiery

Film przedstawi cztery połączone ze sobą historie osadzone w 1987 roku w Oakland w Kalifornii. Skupią się one na miłości do muzyki, filmów, ludzi, miejsc i wspomnień spoza naszego poznawalnego wszechświata.

W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal (The Last Of Us), Angus Cloud (Euforia), Ben Mendelsohn (Łotr 1), Jay Ellis, Normani, Marshawn Lynch, Dominique Thorne, Keir Glihrist i Michelle Farrah Hwang.

Premiera kinowa filmu Freaky Tales w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 4 kwietnia. Na razie nie mamy żadnych oficjalnych informacji o dacie premiery w Polsce.