Space Hero - powstanie reality show. Główną nagrodą lot w kosmos

Po sukcesie misji SpaceX Crew Dragon, która oznaczała powrót zdolności Stanów Zjednoczonych do lotów załogowych poinformowano o powstaniu reality show, które wyśle cywila w kosmos w programie Space Hero. Space Hero Inc., amerykańska firma produkcyjna założona przez Thomasa Reemera i Deborah Sass, kierowana przez byłego szefa News Corp Europe, Marty'ego Pompadura, zapewniła sobie miejsce na misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną w 2023 roku. Trafi ono do zwycięzcy reality show.

Producenci będą poszukiwać osób, które podzielają głęboką miłość do eksploracji kosmosu. Wybrana grupa zawodników przejdzie intensywne szkolenie i zmierzy się z wyzwaniami sprawdzającymi ich siłę fizyczną, psychiczną i emocjonalną, cechy, które są niezbędne dla astronauty w kosmosie. Lot w kosmos to zdecydowanie największa nagroda jaka do tej pory została ufundowana w programie telewizyjnym. Jak informuje portal Deadline finał programu będzie transmitowany na żywo, a widzowie będą mogli głosować na swojego faworyta. Następnie po programie będzie pokazywana cała podróż zwycięzcy w formie telewizyjnej kroniki.