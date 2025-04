Bądź wola moja zadebiutuje podczas prestiżowego festiwalu. Polska koprodukcja podbije Cannes!

fot. materiały prasowe

Festiwali filmowy w Cannes to jedno z największych corocznych wydarzeń w świecie kina. Podczas najbliższej edycji w 2025 roku na festiwalu pojawi się polska reprezentacja w postaci produkcji Bądź wola moja. To film koprodukowany przez polskie Studio Produkcyjne ORKA i w reżyserii Julii Kowalski. Oryginalny tytuł brzmi: Que ma volonté soit faite.

Bądź wola moja zadebiutuje podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, konkretnie 16 maja 2025 roku podczas specjalnego, prestiżowego segmentu Directors’ Fortnight. Całość powstała w wyniku współpracy polskich producentek - Magdaleny Zimeckiej oraz Marty Krzeptowskiej - oraz producentki z Francji, Estelle Robin You.

Udział Bądź wola moja w Directors’ Fortnight to ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że wspólne, międzynarodowe historie – opowiedziane z odwagą i wrażliwością – trafiają do globalnej publiczności. To też siła uporu i wiary w tak niezwykły projekt. Cieszymy się, że nasze Studio ORKA mogło od samego początku współtworzyć ten film. To dla mnie wyjątkowe, że możemy być częścią takiej podróży – od pierwszego szkicu scenariusza poprzez polski casting i całą drogę na czerwony dywan w Cannes. To także dowód na to, jak ważne dla polskiego kina są międzynarodowe koprodukcje i wsparcie instytucjonalne, takie jak dofinansowanie Koprodukcji Mniejszościowych z PISF. – mówi Magdalena Zimecka, producentka/CEO ORKA.

Bądź wola moja - co wiadomo o filmie?

Film opowiada historię Polki - Nawojki, która w świecie surowych tradycji szuka własnej tożsamości. Powrót odważnej Sandry burzy spokój rodzinnej wioski. Spotkanie kobiet staje się katalizatorem dramatycznej przemiany, zmuszając obie do zmierzenia się z wewnętrznymi demonami i wyzwolenia spod społecznych oczekiwań.

W obsadzie znajduje się: Maria Wróbel, Wojciech Skibiński, Kuba Dyniewicz i Przemysław Przestrzelski, a także Roxane Mesquida czy Jean-Baptiste Durand. Kompozytorem także jest Polak, a konkretnie Daniel Kowalski. Operatorem jest Simon Beaufils (Anatomia upadku).