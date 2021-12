Spider-Man: Bez drogi do domu - nowa grafika potwierdza SPOILER. Czy to jeszcze tajemnica?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Nowe grafiki promocyjne filmu Spider-Man: Bez drogi do domu pochodzą ze współpracy z firmą Bank Mandiri. Największe hollywoodzkie superprodukcje zawsze mają partnerów promocyjnych, co pozwala im jeszcze przed premierą zarobić na siebie. Na tych grafikach widzimy Pajączka w walce z Electro, Zielonym Goblinem oraz Doktorem Octopusem. Na jednej z nich pojawia się... drugi Spider-Man. Biorąc pod uwagę jego kostium to prawdopodobnie wersja Tobeya Maguire'a.

Do tej pory mieliśmy doniesienia z każdej strony, że Spider-Many Tobeya Maguire'a oraz Andrew Garfielda są w filmie. Nawet był wyciek zdjęcia z trzema Spider-Manami obok siebie. Czy to w ogóle jest jeszcze tajemnica? Sony i Marvel Studios tak uważają i najwyraźniej chcą ją zachować do premiery. Osoby śledzące wieści na pewno wiedzą już o ich obecności, ale na tego typu filmu chodzi zawsze ogromna liczba zwyczajnych widzów, którzy nie czytają wszystkiego, co się dzieje. To właśnie ich chcą zaskoczyć.

Spider-Man: Bez drogi do domu - grafiki

https://twitter.com/sebbazz/status/1468346636309078018

Spider-Man bez nowego zwiastuna

7 grudnia w mediach pojawiła się informacja o prawdopodobnym kolejnym trailerze Spider-Man: Bez drogi do domu, Bazowano to na klasyfikacji BBFC, która dokonuje takich rzeczy w Wielkiej Brytanii przed premierami trailerów. Na Twitterze BBFC zdementowało spekulacje, twierdząc, że trailer, o którym napisano na ich stronie to ten, który już widzieliśmy.

https://twitter.com/BBFC/status/1468181558024716289

Spider-Man nie idzie na emeryturę

Tom Holland sprostował swoją wypowiedź o potencjalnym zakończeniu przygody z Pajączkiem. Zarzuca dziennikarzowi, z którym wówczas rozmawiał przekręcenie jego słów i tak naprawdę chodziło mu o to, by inni ludzie dostali szansę pokazania, że Spider-Man może być inny.

- Gdy powiedziałem w tamtym wywiadzie, że jeśli będę grać Spider-Mana po 30-tce, to zrobiłem coś nie tak, chodizło o to, że zabiorę komuś szansę zmiany postrzegania tego, kim jest Pajączek. Spider-Man może być bardziej różnorodny, może być kobietą, może być czymkolwiek. O tym wówczas mówiłem i dziękuję temu dziennikarzowi za przekręcenie znaczenia moich słów. Doceniam to.

Przypomnijmy, że w produkcji jest film Spider-Woman o kobiecej superbohaterce ze świata Spider-Mana.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze