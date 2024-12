Takiego Pajączka nie znaliśmy. Jest zwiastun serialu Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa

fot. Marvel Studios

Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa to nowy serial animowany produkowany przez Marvel Studios dla platformy streamingowej Disney+. Projekt nie należy do MCU, ponieważ przedstawia historię alternatywnej wersji Petera Parkera.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa – zwiastun

Tak wygląda pełny zwiastun serialu. Animacja wyróżnia się unikalnym stylem graficznym, który wywołuje ożywione dyskusje wśród fanów.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa – opis fabuły serialu

Historia skupia się na młodym Peterze Parkerze i jego początkach jako Spider-Mana. Akcja toczy się w alternatywnej rzeczywistości. W serialu pojawi się nowa interpretacja sceny znanej z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, w której Peter wraca do domu. Tym razem jednak zamiast Tony’ego Starka na młodego bohatera czeka Norman Osborn (w tej roli Colman Domingo), znany również jako Zielony Goblin. To spotkanie znacząco odmieni los Spider-Mana w porównaniu do wersji znanej z MCU.

Premiera na Disney+ została zaplanowana na 29 stycznia 2025 roku. To kolejna animacja Marvel Studios po zakończeniu serialu A gdyby...?.