Reżyser filmu Mufasa. Król lew nie planuje więcej takich projektów: "to nie mój styl"

fot. Disney/Empire

Reklama

Nowy wywiad Barry'ego Jenkinsa sugeruje, że choć dał z siebie wszystko przy filmie Mufasa: Król lew, to prawdopodobnie będzie to jego ostatni projekt tego typu. Wbrew spekulacjom nie wynika to z frustracji czy złej współpracy, ale raczej z faktu, że reżyser czuje się lepiej, pracując z aktorami w realnych miejscach i na tle fizycznych scenografii, zamiast w konwencji animacji.

Barry Jenkins o pracy nad filmem Mufasa: Król Lew

Tak wypowiedział się o trudach pracy.

- To nie mój styl. Wolę pracować w sposób, który pozwala mi fizycznie ustawiać wszystko na planie. Zawsze wierzyłem, że wystarczy mi przestrzeń, światło i ludzie, by stworzyć coś wyjątkowego. Rozpracowanie, jak zbudować między nimi chemię, aby powstała prawdziwa alchemia, zawsze było dla mnie najważniejsze. Tylko w ten sposób można stworzyć obraz, który porusza, jest piękny i wystarczająco głęboki, by przemówić do widza.

Pomimo trudności w odnalezieniu się w formie animowanej Jenkins starał się, aby jego styl był widoczny na ekranie. Dziennikarz portalu Vulture, z którym rozmawiał, podał za przykład długie, ciągłe ujęcia. Podobno Disney obawiał się, że ich tempo może być zbyt wolne dla młodszych widzów.

Zobacz także:

W tym samym artykule Adele Romanski, producentka współpracująca na stałe z Jenkinsem, zdradziła, że jego następnym projektem będzie biografią choreografa Alvina Aileya. Film ten ma być powrotem reżysera do artystycznych korzeni, z dala od wysokobudżetowych produkcji za 250 mln dolarów.

Premiera Mufasa: Król Lew odbędzie się jeszcze w grudniu.