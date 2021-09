Spider-Man jak żywy. Tak realistycznego gadżetu jeszcze nie było - cena powala

fot Queen Studios

Nowy gadżet związany ze Spider-Manem jest jedną z najznakomitszych rzeczy kolekcjonerskich, jakie kiedykolwiek zobaczycie. Widzimy tutaj Toma Hollanda w roli Pajączka bez maski, ale w kostiumie z filmu Avengers: Wojna bez granic

Tom Holland został odwzorowany z zaskakującymi szczegółami. Ma ona ponad 70 centymetrów wysokości, czyli oznacza to, że jest to rzecz w skali 1 do 1.

Tom Holland - gadżet

Spider-Man od Queen Studios

Obecnie trwa przedsprzedaż w cenie 3680 dolarów. Co więcej, aby zarezerwować egzemplarz trzeba minimum zapłacić od razu z góry 970 dolarów. W to nie są wliczone koszty przesyłki. Planowane dostawa to czwarty kwartał 2021 roku.

Przypomnijmy, że Tom Holland powróci jako Spider-Man w grudniu 2021 roku w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Towarzyszy mu Benedict Cumberbatch w roli Doktora Strange'a i według plotek pojawią się również Pajączki grane przez Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a.