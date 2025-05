Są pierwsze reakcje na film Ballerina. Jest jeden problem: studio ponoć nie zgadza się na krytykę

Apple/Screen Rant

Reklama

Recenzenci chwalą występ Any de Armas, która wciela się w główną bohaterkę. Donoszą także, że sceny akcji, jak przyzwyczaiła nas do tego franczyza, są na najwyższym poziomie – a niektóre zabójstwa Eve są ponoć na tyle szalone i świetnie wyegzekwowane, że nawet mogłyby spokojnie konkurować z tymi Johna Wicka. Widzowie zapowiadają też, że bohaterka wie, jak używać granatów i w filmie jest naprawdę wybuchowo. Możecie także liczyć na jej kreatywność – jest w stanie każdy losowy przedmiot zmienić w broń.

Są jednak minusy. Sporo osób skarży się na słabą i płytką fabułę. Niektórzy nazywają ją nawet nudną. I co ciekawe, część widzów narzeka na... Keanu Reevesa w roli Johna Wicka. A raczej na fakt, że jego pojawienie się w filmie nie było w żaden sposób potrzebne. Na razie jednak pozytywne reakcje i komentarze wciąż dominują.

Pierwsze reakcje na film Ballerina

Najważniejsze posty z pierwszymi reakcjami na Ballerinę zebraliśmy dla Was w poniższej galerii:

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka: pierwsze opinie Zobacz więcej Reklama

Ballerina: afera z Lionsgate

Pomijając już jednak oceny, co innego wzbudziło kontrowersje w związku ze zdjęciem embargo na film Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka. Lionsgate znalazło się w ogniu krytyki za rzekome „zachęcanie” recenzentów do wrzucania pozytywnych postów w mediach społecznościowych i wstrzymanie się z jakimikolwiek negatywnymi opiniami do publikacji pełnych recenzji. Przedstawiciele studia przekonują jednak, że e-mail został wyrwany z kontekstu. Z jego treścią możecie zapoznać się poniżej: