Spin-off o Trinity Killer powstanie? Showrunner Dextera ma dobre wieści

Showtime nie próżnuje, jeśli chodzi o franczyzę Dextera. W 2021 roku Michael C. Hall powrócił do roli w serialu Dexter: New Blood, w którym poznaliśmy dalsze losy seryjnego mordercy oraz jego syna. Z kolei w lipcu w USA zadebiutują odcinki z Dexter: Resurrection, w którym tytułowy bohater wyrusza do Nowego Jorku, aby odnaleźć Harrisona i naprawić z nim relacje.

Stacja ma w planach wyprodukowanie jeszcze więcej spin-offów Dextera. Pojawiają się doniesienia, że mogłyby powstać seriale o postaciach z Dexter: Zmartwychwstanie, a także o mordercach z oryginalnego serialu. Jeden z nich miałby skupiać się na Trójkowy Zabójcy granym przez znakomitego Johna Lithgowa. Nie jest jasne w jakim okresie czasu miałaby się rozgrywać akcja, skoro zabijał swoje ofiary przez dziesięciolecia. Okazuje się, że projekt jest rzeczywiście rozwijany, a showrunner ma dobre wieści dla fanów.

Serial o Trinity Killer ma scenariusz

Podczas panelu na CCXP Mexico, showrunner Dextera Clyde Phillips potwierdził, że scenariusze do wszystkich dziesięciu odcinków Trinity Killer zostały napisane, ale serial jeszcze nie dostał zielonego światła na rozpoczęcie produkcji od Showtime. Ekipa stojąca za tym projektem ma nadzieję, że stacja zamówi tytuł. Jednak nie podali, kiedy może zostać to ogłoszone. Mówi się, że Showtime może czekać na wyniki oglądalności Dexter: Resurrection, w którym ma pojawić się gościnnie John Lithgow.

Jeśli tak rzeczywiście jest to showrunner nie musi się martwić o przyszłość, bo zarówno Dexter: New Blood, jak i Dexter: Grzech pierworodny (spin-off od Paramount+) nie miały problemów z przyciągnięciem widzów przed ekrany.

