M3GAN 2.0 będzie jak Terminator 2? Tak twórcy mówią o nowym filmie

Fot. Blumhouse

Reklama

Gerald Johnstone, reżyser nadchodzącej M3GAN 2.0 opowiedział o swoim nowym filmie. SKupił się na nowiościach w sequelu.

To ostateczne starcie w stylu złośliwych dziewczyn. O ile M3GAN była zasadniczo horrorem, kontynuacja idzie bardziej w stronę kina akcji, choć nie zabraknie też „dziwacznych straszaków”. Ale M3GAN 2.0 wymyka się wszelkim ramom i gatunkom.

Jest to nawiązanie do tego, że sequelu M3GAN zmierzy się z nowym, silniejszym robotem. Rozwój filmów porównywany był do schematu jakim podążała seria Terminator, gdzie w pierwszym filmie widzowie mieli do czynienia z horrorem/slasherem, a drugi bardzo mocno skręcił w ramy filmu akcji. Do tego porównania odniósł się James Wan będący producentem M3GAN 2.0:

Jeśli częścią żartobliwej inspiracji przy pierwszej M3GAN była nasza własna wersja Terminatora, tylko że z zabójczą lalką zamiast Arnolda Schwarzeneggera, to naturalne wydawało się, że kontynuacja będzie naszym Terminatorem 2: Dniem sądu ostatecznego. Wiedzieliśmy, że M3GAN musi stanąć naprzeciw nemezis, która potencjalnie może być od niej silniejsza.

M3GAN 2.0 – fabuła

Dwa lata po wydarzeniach pierwszego filmu twórczyni M3GAN, Gemma (Allison Williams), została uznaną pisarką i zwolenniczką rządowego nadzoru nad sztuczną inteligencją. Cady (Violet McGraw) ma teraz 14 lat i stała się nastolatką buntującą się przeciwko nadopiekuńczym zasadom Gemmy. Obie nie wiedzą, że technologia, dzięki której stworzono M3GAN, została skradziona przez firmę pracującą w sektorze wojskowym. Nowy twór to robot-zabójczyni imieniem Amelia (Ivanna Sakhno z Ahsoki) – szpieg i niepokonana maszyna do zabijania. Kiedy jej świadomość się budzi, Amelia dochodzi do wniosku, że nie zamierza przyjmować rozkazów od ludzi… ani pozwalać im żyć.