Star Wars: Diego Luna o serialu o Cassianie Andorze. Plany pojawiły się już dawno

Wielu fanów było zaskoczonych ogłoszeniem serialu będącego prequelem do filmu Rogue One: A Star Wars Story, który zadebiutuje na platformie Disney+. Diego Luna i Alan Tudyk ponownie wcielą się w Cassiana Andora i K-2SO. Jak się okazuje, fabuła serialu została zaplanowana jeszcze zanim Rogue One zadebiutował w kinach.

Luna pojawił się w The IMDb Show, gdzie rozmowa o serialu Narcos w końcu zeszła na Star Wars.

Wielokrotnie mówiliśmy o tym w formie żartu, ale to już nie był żart. Ten pomysł istniał jeszcze przed premierą filmu. Po prostu nie spodziewałem się, że dojdzie do jego realizacji. Naprawdę nastawiałem się na jednorazową radość, a potem zejście ze sceny i wtopienie się w publiczność. Musiałem przygotować się na to i ja, i mój syn.

Luna wyjaśnił, że jego syn był bardzo podekscytowany, widząc ojca w filmie z uniwersum. A przynajmniej do momentu, w którym nie zdał sobie sprawy, że jego postać umiera. Teraz będzie miał szansę obejrzeć tatę w roli Cassiana Andora ponownie.

Aktor wyjaśniał już, że przeczytał kilka scenariuszy i jest nimi bardzo podekscytowany. Podobno ten prequelowy serial zbada różne obszary galaktyki, których fani jeszcze nie poznali. Ma to być nietypowy sposób opowiadania historii. Zdjęcia do projektu ruszą jeszcze w tym roku, jednak nie znamy dokładnej daty. Showrunnerem produkcji jest Tony Gilroy.