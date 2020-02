Gwiezdne Wojny - czy Ahsoka żyje? Producent odpowiada na teorię fanów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ahsoka Tano to postać stworzona na potrzeby serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, która stała się bardziej popularna. Pojawiła się epizodycznie w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie w finałowej scenie walki Rey z Palpatinem. Była ona jednym z głosów Jedi wspierających Rey. Fani uznali, że w tej scenie wspierają ją jedynie duchy Jedi, więc założyli, że Ahsoka Tano nie żyje.

Dave Filoni mówi klarownie: fani są w błędzie i nie powinni opierać się na absolutach, bo to domena Sithów. Wspomina, że w Imperium Kontratakuje Luke porozumiewał się z Leią poprzez Moc, to samo robił Vader ze swoim synem. A to oznacza, że z Rey nie musieli komunikować się tylko martwi Jedi.

- Wiemy, że niektórzy z nich nie żyją. Szczerze mówiąc, nie ma to dużego znaczenia dla tego, co robię z tą postacią. Pomyślałem, że to fajny dodatek. J.J. Abrams miał dobry instynkt, aby wprowadzić rzeczy z różnych elementów Gwiezdnych Wojen i również różne postacie. Dla mnie to było coś wspaniałego, że aktorzy mogli wziąć udział w scenie celebrującej Gwiezdną Sagę - mówi producent.

Wyjaśnia, że nie wie, czy kiedyś podczas opowiadania historii dojdzie do momentu wątku Ahsoki rozgrywającego się w czasie Skywalker. Odrodzenie. Obecnie bawi się w innej linii czasowej w czasach Wojen Klonów, które zaraz wchodzą na ekrany z 7. sezonem.

Przypomnijmy, że w plotkach mówiono o prawdopodobne kontynuacji serialu Star Wars Rebelianci, w którym Ahsoka mogłaby się pojawić. FIloni na razie niczego nie potwierdził.