Star Wars Galaxy of Adventures - zobaczcie klimatyczny odcinek, którego bohaterem jest Obi-Wan Kenobi

Disney

Star Wars Galaxy of Adventures to serial animowany osadzony w świecie Gwiezdnych wojen. Jest to seria krótkich odcinków, które pojawiają się na nowym portalu dla dzieci poświęconym właśnie gwiezdnemu uniwersum. Są one także dostępne na kanale YouTube Star Wars Kids w każdy piątek

Krótkie odcinki zawierają różne historie, nieraz edukacyjne, a także przedstawiają bohaterów uniwersum. Nowy epizod zatytułowany jest Obi-Wan Kenobi i pokrótce - ale bardzo poruszająco i klimatycznie - przedstawia losy głównego bohatera.

Kolejny odcinek Star Wars Galaxy of Adventures dostępny jest już w serwisie YouTube.

Możecie zobaczyć go poniżej: