Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast w wirtualnej rzeczywistości

fot. zrzut ekranu YouTube

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast to bardzo chwalona gra wydana w 2002 roku. Gracze przejęli kontrolę nad Kylem Katarnem i walczyli przez wiele poziomów obejmujących różne planety w uniwersum Star Wars. Jest przez fandom powszechnie określana jako jedna z najlepszych gwiezdnowojennych gier, a w 2019 doczekała się nawet reedycji na Nintendo Switch oraz PlayStation 4.

Entuzjazm fanów skłonił Simona Browna, znanego również jako Dr. Beef, do przeniesienia Jedi Outcast na Meta Quest 2. Brown jest uznanym nazwiskiem w społeczności VR, wcześniej przenosił inne klasyki do VR, takie jak Quake 2, Doom 3 i Half-Life. Jego kreacje są imponujące, przez co wielu graczy VR uważa porty Browna za jedne z najlepszych dostępnych gier VR.

Przeniesienie 20-letniej gry Star Wars do VR nie było prostym zadaniem. Mimo to, Brown nie tylko znalazł sposób, ale także dodał dodatkowe funkcje. Jest tu pełna kontrola mieczy świetlnych z perspektywy pierwszej osoby, co samo w sobie jest imponujące. Udało mu się również sprawić, że miecze świetlne odbijają lasery oraz rozczłonkowują biednych Szturmowców, co nie było możliwe w oryginale.

Port jest we wczesnym dostępie, ale poniższy film na YT pokazuje, że jest już całkiem dopracowany. Zapewnia on przyzwoitą demonstrację śledzenia ruchu mieczy świetlnych, rzucania mieczem świetlnym, odbić, funkcji rozczłonkowywania i mnóstwa dostępnych poziomów. Port zachowuje klasyczny wygląd Jedi Knight dodając odcięte kończyny i głowy i jest dostępny dla każdego, kto wpłaci 8 dolarów lub więcej na stronie Patreon „Team Beef”.

Dr. Beef spodziewa się wydać Jedi Outcast VR na Meta SideQuest gdzieś w 2023 roku. Gra powinna być bardziej dopracowana oraz zawierać więcej poziomów i planet niż obecna wersja dla członków Patreon.

Strona SideQuest Browna zawiera także wiele innych projektów VR. Port Doom 3 to fantastyczne doświadczenie VR, które zasługuje na sprawdzenie przez fanów serii.