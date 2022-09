Zestaw Lego Star Wars Brzeszczot z serialu The Mandalorian powala ceną

fot. Lego

Zestaw Lego Star Wars Brzeszczot (#75331) jest oparty na statku kosmicznym z serialu The Mandalorian. Składa się aż z 6187 elementów, ma wyjmowane silniki i kokpit, a także kapsułę ratunkową oraz komorę do zamrażania w karbonicie. Zestaw zawiera dodatkowo figurki Grogu, Mandalorianina, Mythrola oraz Kuiila na Blurrgu, którego to wierzchowca trzeba sobie również złożyć z klocków.

Brzeszczot mierzy imponujące 72 cm długości, 50 cm szerokości oraz jest wysoki na 24 cm i jest przeznaczony dla budowniczych w wieku co najmniej 18 lat. Zestaw uzupełnia podstawka i tabliczka informacyjna.

Lego Razor Crest

Projektant Lego Cesar Soares powiedział, że chciał, aby zestaw był bardzo szczegółowy, aby fani Star Wars i Lego mogli cieszyć się odkrywaniem wszystkich jego ekscytujących funkcji.

Wiem, że fani galaktyki Star Wars, budowniczowie i nie tylko, pokochają odtwarzanie swoich ulubionych przygód z tej niezwykłej serii

– dodał Soares.

Akcja The Mandalorian rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi. Kosmiczny western śledzi losy samotnego łowcy nagród Din Djarina opiekującego się małym Grogu. Serial miał premierę 12 listopada 2019 roku, co zbiegło się z uruchomieniem Disney+ na rynku amerykańskim. Trzeci sezon został potwierdzony i ma mieć premierę w lutym przyszłego roku.

Lego Razor Crest

Lego latem ogłosiło garść innych ciekawych zestawów, w tym 2807-częściowy Potężny Bowser z linii Super Mario i 2532-częściowy Atari 2600. Zestaw Potężny Bowser ma pojawić się 1 października w cenie 1299,99 zł, a Atari 2600 trafiło do sprzedaży 1 sierpnia w cenie 1149,99 zł.

Sprzedaż zestawu Lego Star Wars Brzeszczot dla członków Lego VIP rozpocznie się 3 października, a do ogólnej sprzedaży trafi on 7 października w cenie 2849,99 zł. Lego wcześniej wydało już mniejszą wersję statku Din Djarina pod przydługą nazwą Transportowiec łowcy nagród z serialu Mandalorian (1023 części), który jest dostępny za 669,99 zł. Z kolei składający się z 1073 elementów zestaw Dziecko można kupić za 429,99 zł. Zestaw Brzeszczot dołącza do innych pojazdów z linii Lego Star Wars.