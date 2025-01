Max – nowości na 1-15 lutego 2025 r. All American VII, Częste skutki uboczne, Black Adam i inne

fot. materiały prasowe

W pierwszej połowie lutego w serwisie Max zobaczymy całkiem sporo ciekawych premier!

Na platformie pojawią się m.in. siódmy sezon popularnego serialu o życiu gwiazdy NFL All American, pierwszy sezon animacji Częste skutki uboczne, a także filmowe hity takie jak Donnie Brasco, Moneyball, Pewnego razu... w Hollywood czy Black Adam. Pełną rozpiskę tytułów możecie zobaczyć poniżej.

Max – nowości serialowe na luty 2025

Częste skutki uboczne (Common Side Effects) – Marshall i Frances, dawni znajomi z klasy, odkrywają spisek mający na celu zniszczenie grzyba, który może wyleczyć wszystkie choroby.

All American VII – serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Produkcja przedstawia historię zawodnika, który ze szkolnego zespołu trafia do drużyny futbolowej z Beverly Hills, a tym samym do nowego świata pełnego wyzwań oraz możliwości.

Strażnicy białego Teksasu (The Takedown: American Aryans) – dokumentalna opowieść o emocjonującej operacji policyjnej, która rozbija Aryjskie Bractwo w Teksasie.

Max – nowości filmowe na luty 2025

Donnie Brasco – historia tajnego agenta FBI, który wnika w środowisko mafijne, aby rozpracować je od środka.

Miasteczko Owl (Downtown Owl) – Julia decyduje się wywrócić swoje życie do góry nogami w małym miasteczku. Komedia oparta na książce Chucka Klostermana.

Wakacje (Holiday) – po procesie i 2 latach w więzieniu za rzekome morderstwo matki i jej kochanka, 20-letnia Veronica zostaje uznana za niewinną.

Sprawa Kramerów (Kramer vs. Kramer) – na pierwszy rzut oka Kramerowie wydają się szczęśliwym małżeństwem, jednak pozory mylą.

W matni kłamstw (Lies We Tell) – Irlandia, 1864 rok. Maud, niedawno osierocona dziedziczka, mieszka samotnie w odizolowanym dworze. Musi walczyć ze swoim wujem o spadek i życie.

Ludwik I, król owiec (Louis I. King of the Sheep) – pewnego dnia silny wiatr zdmuchuje papierową koronę na pastwisko. Owca Louis zakłada ją na głowę i staje się Ludwikiem I, królem owiec.

Moneyball – oparty na prawdziwej historii managera Oakland Athletics, Billy’ego Beane’a, który tworzy drużynę baseballową w oparciu o skromny budżet, wykorzystując analizę komputerową do pozyskania nowych graczy.

Mój wujek Tudor (My Uncle Tudor) – po 20 latach milczenia Olga wraca do domu pradziadków. Spotkanie rodzinne zakłóca jednak jej próba przezwyciężenia lęków.

Sezon na misia (Open Season) – oswojony niedźwiedź grizzly o imieniu Boguś i wychudzony jeleń Elliot gubią się w lesie w szczycie sezonu polowań. Para przyjaciół musi zdobyć przychylność pozostałych mieszkańców puszczy, aby odwrócić role i przepłoszyć myśliwych z puszczy

Starfuckers – intymny wieczór reżysera filmowego i kobiety do towarzystwa zostaje zakłócony, gdy pojawia się znajoma twarz.

Obietnica Mai (The Promise) – Maja obiecała zmarłej siostrze zaopiekować się jej synem. Gdy Mathias zostaje porwany przez gang, kobieta musi przezwyciężyć lęki, by go uratować.

Jakaś inna kobieta (Some Other Woman) – Eve, uwięziona na tropikalnej wyspie przez pracę męża, porzuciła marzenia. Izolacja sprawia, że tajemnicza kobieta przejmuje jej życie.

Black Adam – po blisko pięciu tysiącleciach, obdarzony boskimi mocami Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobowca, gotowy wprowadzić w życie swoją wersję sprawiedliwości we współczesnym świecie.

Poltergeist – zwyczajna rodzina przeprowadza się do domu na przedmieściach. Zostaje tam zaatakowana przez złego ducha, który nie zna litości.

Duch II: Druga strona (Poltergeist II The Other Side) – po ucieczce z nawiedzonego domu, rodzina Freelingów zamieszkuje w nowym miejscu, ale ich problemy z siłami nadprzyrodzonymi nie kończą się.

Duch III - (Poltergeist III) – Carol Anne została wysłana do ciotki i wujka w Chicago, ale nadprzyrodzone siły, które ją wcześniej dręczyły, podążają za nią do nowego miejsca.

Uwięzieni w Andach (Prison in the Andes) – 5 mężczyzn dyktatury Pinocheta odsiaduje wyroki w luksusowym więzieniu. Gdy jeden z nich udziela wywiadu, jego słowa wywołują nieoczekiwaną reakcję.

Wywiad ze Słońcem Narodu (The Interview) – gospodarz i producent popularnego talk show wyjeżdżają do Korei Północnej, by przeprowadzić wywiad z samym Kim Dzong Unem. Okazuje się, że będą musieli wykonać jeszcze jedno zadanie.

Najsłodszy prezent (The Sweetest Gift) – gdy Karoline zachodzi w ciążę, jej siostra Katrine proponuje spłacić jej długi w zamian za dziecko.

Pamięć absolutna (Total Recall) – nowa wersja kinowego przeboju z 1990 roku. Oparta na prozie Philipa K. Dicka opowieść o świecie, w którym sny stają się rzeczywistością.

Jesteśmy już duzi (We Grown Now) – najlepsi przyjaciele, Malik i Eric, odkrywają radości i trudy dorastania w kompleksie mieszkaniowym w Chicago w 1992 roku.

Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film (Captain Underpants: The First Epic Movie) – dwaj psotni czwartoklasiści, George i Harold, hipnotyzują swojego dyrektora, przekonując go, że jest Kapitanem Majtasem.

Paprika – bohaterka rusza śladem groźnego złodzieja do świata snów.

Gdzie jest Anne Frank? (Where is Anne Frank?) – Kitty, wyimaginowana przyjaciółka, do której Anne Frank pisała w swoim pamiętniku, ożywa w dzisiejszym Amsterdamie. Nie zdaje sobie sprawy, że od tamtej pory minęły dekady i wyrusza w podróż, by odnaleźć swoją koleżankę.

Blue Valentine – rewelacyjny duet Michelle Williams i Ryan Gosling w chwytającej za serce opowieści o małżeństwie, które próbuje ratować swoją miłość.

Desiré – senegalska dziewczyna, która miesza w Neapolu z uzależnioną od narkotyków matką, pewnej nocy zostaje aresztowana i wysłana do zakładu poprawczego.

Regentka (Firebrand) – Katarzyna, żona króla Henryka VIII, zostaje mianowana regentką, podczas gdy on walczy za granicą.

Zielone algi (Green Tide) – reporterka staje się kluczową postacią w konflikcie między ekologami a rolnikami, badając śmiercionośne algi na plażach Bretanii.

Pewnego razu... w Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) – Leonardo Di Caprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych.

Małe ukłucie (Sharp Stick) – naiwna 26-latka rozpoczyna romans ze swoim starszym pracodawcą i dowiaduje się, co to pożądanie, strata i władza.

Niepewność (Unmoored) – uporządkowane życie szwedzkiej prezenterki telewizyjnej rozpada się, gdy w końcu postanawia skonfrontować się ze swoim dominującym mężem.

Rok wdowy (Year of the Widow) – niedawno owdowiała kobieta wyrusza na ścieżkę samopoznania, przeciwstawiając się normom społecznym i ciesząc się nowo odkrytą wolnością.

Nierozłączni (The Inseparables) – drogi Dona i DJ Doggy Doga krzyżują się w Central Parku i wspólnie wyruszają w pełną przygód podróż po Nowym Jorku.

