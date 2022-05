Star Wars: Yoda - ogłoszono komiks. Nowe oblicze mistrza Jedi

fot. materiały prasowe

Star Wars: Yoda to nowy komiks wydawnictwa Marvel Comics, którego premiera światowa zaplanowana jest na październik 2022 roku. Jest to seria limitowana, więc będzie to krótka i konkretna historia do opowiedzenia.

Star Wars: Yoda - szczegóły

Historia komiksu rozgrywa się na Dagobah podczas samotnego życia Yody po tym, jak odnalazł kryjówkę na tej planecie po wydarzeniach z Zemsty Sithów. Będziemy śledzić opowieść o Yodzie, który wspomina swoje dawne przygody, więc komiks pokaże trzy wątki osadzone w kluczowym czasie życia mistrza Jedi. Wątki będą tworzone przez różne ekipy kreatywne.

Pierwsza historia ma być osadzona w czasach Wielkiej Republiki, więc jakieś 100-200 lat przed Mrocznym widmem. Zobaczymy więc ciut młodszego Yodę. Za sterami Cavan Scott oraz rysownik Nico Leon. Druga opowieść osadzona jest tuż przed wydarzeniami z trylogii prequeli. Nią zajmą się Jody Houser i Marc Guggenheim oraz rysownicy Luke Ross i Alessandro Miracolo. Ostatnia historia będzie rozgrywać się pod koniec Wojen Klonów. Za nią ponownie będą odpowiada Scott i Leon.

Na tę chwilę dodatkowych szczegółów fabularnych nie ujawniono. Tak prezentuje się okładka.