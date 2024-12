SPINE pozytywnie zaskoczy? Nowy zwiastun gry pokazuje akcję niczym w Johnie Wicku

fot. Nekki

SPINE to cyberpunkowa gra akcji tworzona przez studio Nekki z siedzibą na Cyprze. Tytuł ten ujawniony w listopadzie 2023 roku i od tego czasu twórcy regularnie dzielą się krótkimi materiałami wideo prezentującymi różne aspekty rozgrywki. Tym razem w sieci pojawił się 30-sekundowy zwiastun, w którym przedstawiono... pracę kamery oraz nietypowe zastosowanie puszki z farbą w sprayu.

Choć do tej pory mogło się wydawać, że SPINE będzie typową produkcją z widokiem z trzeciej osoby, to deweloperzy z NEKKI postanowili zaskoczyć graczy. Nowy materiał zdradza, że czasami akcję będziemy obserwować od boku, a czasami - od góry. Niektórzy widzą w tym nawiązania do Hotline Miami, a inni do jednej ze scen z filmu John Wick 4.

Główna bohaterka będzie też w stanie wykorzystywać farbę w sprayu w trakcie pojedynków. Wygląda na to, że posłuży ona do ogłuszania przeciwników, co następnie pozwoli wyeliminować ich przy pomocy potężnych ciosów kończących.

SPINE nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Gra powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.