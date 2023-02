Starcraft - jak mógłby wyglądać film w reżyserii Michaela Baya? Sztuczna inteligencja daje odpowiedź

fot. Abandoned Films

Są takie serie gier, które wydają się wręcz idealnymi kandydatami do stworzenia filmów na ich podstawie. Za przykład może posłużyć StarCraft - strategia czasu rzeczywistego od firmy Blizzard, która zadebiutowała w 1998 roku, a później doczekała się kontynuacji z kilkoma obszernymi dodatkami. Twórcy wykreowali ciekawy świat science-fiction, a historia o konflikcie Terran, Protosów i Zergów mogłaby świetnie sprawdzić się w kinie. Pewien tego przedsmak dostaliśmy już wcześniej za sprawą efektownych zwiastunów i materiałów CGI, które promowały grę, a teraz z pomocą przyszła sztuczna inteligencja.

Na profilu Abandoned Films opublikowano serię grafik, które przedstawiają fikcyjną ekranizację Starcrafta w reżyserii Michaela Baya. Widzimy na nich między innymi dwie znajomo wyglądające postacie, najprawdopodobniej Sarę Kerrigan i Jima Raynora, a także sporo innych, ciekawych elementów. I choć nie wszystkie wydają się dobrze pasować do tego uniwersum (internauci doszukują się podobieństw między innymi do serii Halo), to nie sposób odmówić im efektowności.

Starcraft jako film Michaela Baya - grafiki stworzone z użyciem AI

Starcraft jako film Michaela Baya - grafiki sztucznej inteligencji

