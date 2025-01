Donnie Yen z własnym filmem w świecie Johna Wicka. Nazwisko reżysera zachwyca fanów!

fot. 87Eleven // Entertainment Lionsgate

Donnie Yen w filmie John Wick 4 wcielił się w niewidomego zabójcę imieniem Caine. Widzowie byli zachwyceni jego postacią, a legenda kina akcji miała okazję zaprezentować na ekranie swoje wyjątkowe umiejętności. Już jakiś czas temu ogłoszono solowy projekt poświęcony tej postaci. Kto wyreżyseruje film?

Donnie Yen w świecie Johna Wicka

Sam Donnie Yen w rozmowie z Colliderem potwierdził, że prowadzi rozmowy z Chadem Stahelskim na temat objęcia stanowiska reżysera tego filmu akcji. Na razie nie deklaruje jednak, że na pewno stanie za kamerą.

– Fani i studio chcą, abyśmy to zrealizowali. Nie wiem, co się wydarzy, Steve, ale mogę powiedzieć tyle: prowadzimy rozmowy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jednocześnie czuję odpowiedzialność i presję, aby nie zaszkodzić franczyzie. Postaram się wprowadzić coś świeżego, ale nie chcę zawieść oczekiwań fanów. Jak zawsze, dam z siebie wszystko – powiedział Yen.

fot. Lionsgate

Donnie Yen ma już doświadczenie reżyserskie – w Hongkongu nakręcił kilka filmów akcji. Obecnie promuje swój najnowszy projekt, The Prosecutor, w którym występuje zarówno jako aktor, jak i reżyser. Film zbiera pozytywne recenzje. Yen, reżyserując, zawsze osobiście odpowiada za choreografię scen akcji, co wyróżnia go na tle innych filmowców. W przypadku solowego filmu o Cainie mógłby więc pełnić podobną rolę, jaką w serii John Wick odgrywa Chad Stahelski, ponieważ on również reżyseruje sceny akcji.

Choć wiadomo, że Donnie Yen ponownie wcieli się w postać Caine’a, decyzje dotyczące jego ewentualnej roli reżysera wciąż nie zostały ostatecznie podjęte.