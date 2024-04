Storytellers, czyli majówka z serialami. Wydarzenie rusza w Krakowie!

fot.https://www.offcamera.pl/storytellers/

Storytellers to wydarzenie towarzyszące festiwalowi Mastercard Off Camera 2024, które jest poświęcone serialom. Warto podkreślić, że odbywa się ono tylko w dniach 27-29 kwietnia, a nie równolegle podczas całego wydarzenia filmowego. Co przygotowano dla fanów?

Storytellers - program

Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć nowości serialowe z polskiego rynku, które jeszcze premiery nie miały: The Office PL 3, Prosta sprawa, nowy sezon Krwi, Zdrada, Brygada (B.R.I.) czy Klara.

Obok tego będą panele z gwiazdami tychże tytułów. W sobotę 27 kwietnia odbędą się panele prowadzonego przez redaktora naczelnego naEKRANIE.pl, Dawida Muszyńskiego.

O 14:00 można będzie wysłuchać panelu Młoda Polska, w którym młodzi aktorzy będą opowiadać o swojej pracy. Gośćmi są Helena Englert, Katarzyna Gałązka, Mateusz Dymidziuk oraz Kamil Piotrowski. To wydarzenie odbędzie się w Miasteczku Filmowych, które znajduje się na Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Natomiast o godzinie 19:00 w kino Agrafka odbędzie się premierowy pokaz pierwszego odcinka produkcji Prosta sprawa

Gośćmi wszystkich spotkań i paneli będą między innymi Helena Englert, Katarzyna Gałązka, Mateusz Dymidziuk, Kamil Piotrowski, Kuba Rużyłło, Łukasz Sychowicz, Mateusz Zimnowodzki, Cyprian T. Olencki, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Weronika Humaj, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Piotr Żurawski, Marta Malikowska, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Basia Żelazko, Kamila Czaja oraz Vanessa Aleksander.

Poznajcie pełny program Storytellers, który jest dostępny w przygotowany pliku PDF na oficjalnej stronie wydarzenia.