Kapitan Ameryka 4 po kolejnych pokazach testowych. Zgadliście - nie jest lepiej

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Do premiery Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat zostało już tylko kilka miesięcy. Mimo niewielkiej ilości czasu do premiery, Marvel Studios zadecydowało o kolejnej rundzie dokrętek, o której niedawno informowaliśmy. Anthony Mackie powrócił na plan, a doniesienia z sieci sugerowały, że będzie to raczej krótka sesja, która nie wpłynie mocno na samą produkcję, która już teraz kosztowała studio krocie z powodu licznych zmian w scenariuszu i wizji na film. Mówiono nawet o tym, że nad dokrętkami pieczę sprawował ktoś inny niż figurujący na liście reżyser projektu, choć nie podano konkretnego nazwiska. Okazuje się jednak, że obecne dokrętki mogą być jednak intensywniejsze i obszerniejsze niż początkowo sugerowano.

Daniel Richtman, wiarygodny insider z branżowego środowiska, podzielił się informacją o kolejnej rundzie pokazów testowych nowego filmu o Kapitanie Ameryce. Według jego doniesień - produkcja po raz kolejny spotkała się z negatywnym odbiorem, co może skłonić Marvel Studios do kolejnych zmian w filmie.

Ranking najlepszych postaci oryginalnych MCU