W Madame Web miał pojawić się Peter Parker! Dlaczego nie zobaczyliśmy superbohatera?

Gdy pojawiały się pierwsze przecieki o Madame Web, fabuła miała skupić się na tym, że tytułowa postać i towarzyszące jej superbohaterki miały ratować Petera Parkera, gdy był jeszcze niemowlakiem. Początkowo chodziło o uratowanie jego ciężarnej matki, w którą wcielała się Emma Roberts – w filmie nadal grała Mary Parker, ale jej rola nie miała już takiego znaczenia. Potem koncept całkowicie przebudowano i na ekranie zobaczyliśmy coś, co nie miało z tym absolutnie nic wspólnego. Dlaczego? Według zawsze dobrze poinformowanego Daniela Richtmana Marvel Studios nie zgodziło się na takie powiązania ze Spider-Manem.

Spider-Man w Madame Web

Richtman twierdzi, że według pierwotnego planu na fabułę Spider-Man w wykonaniu Toma Hollanda miał pojawić się na początku filmu Madame Web. Potwierdza, że potem mieliśmy zobaczyć, jak grupa bohaterek walczy o to, by uratować Petera Parkera jako niemowlę. Na mocy umowy Marvela z Sony Pictures studio operowane przez szefa MCU Kevina Feige nie zgodziło się na taki scenariusz, ponieważ wtedy Madame Web byłaby częścią filmowego uniwersum Marvela. Nie chcieli zaakceptować takiego scenariusza.

Przypomnijmy, że mówimy o wersji filmu, na którą aktorki podpisywały kontrakty. Podczas wywiadów Dakota Johnson wspominała, że film, na który się zgodziła, w niczym nie przypomina tego, w czym ostatecznie zagrała. Ta sytuacja właśnie doprowadziła do gigantycznych zmian, będących efektem przerabiania całego scenariusza na szybko, by rozpocząć zdjęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Jedynie w Venomie powiązano tę postać z MCU, przenosząc ją na chwilę do Ziemi-616 w scenie po napisach drugiej części, by potem odesłać z powrotem w scenie po napisach Spider-Man: Bez drogi do domu. Wielu fanów narzekało, że ten pomysł został zmarnowany.

Spider-Man powróci w filmie Spider-Man: Brand New Day, do którego prace ruszą latem 2025 roku.