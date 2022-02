Stranger Things - koniec serialu wraz z 5. sezonem. Czy będą spin-offy?

Netflix

Stranger Things powróci w 2022 roku ze swoim 4. sezonem. Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że Hopper żyje i jest przetrzymywany w rosyjskim obozie pracy. Ze wcześniejszych informacji wiemy też, że zobaczymy w nowym sezonie inne "siostry" Eleven, czyli dziewczyny, które brały udział w tym samym, eksperymentalnym programie, który wyposażył Jedenastkę w telekinetyczne zdolności.

Otrzymaliśmy nowe plakaty promujące 4. sezon, a także istotne informacje na temat daty premiery oraz przyszłości serii. Twórcy, Matt i Ross Duffer potwierdzili, że 4. sezon ukaże się w dwóch częściach ze względu na większą liczbę odcinków. Wszystko rozpocznie się 27 maja 2022 roku (5 odcinków), natomiast druga połowa pojawi się w serwisie Netflix 1 lipca 2022 roku (4 odcinki). Najważniejszą informacją jest jednak potwierdzenie zakończenia serialu na 5. sezonie. Nie oznacza to jednak, że to koniec przygód w tym świecie - w planach są bowiem spin-offy. Zanim jednak to nastąpi, twórcy zapraszają na finałowe rozstrzygnięcia:

Z udostępnionych informacji dowiadujemy się, że akcja 4. sezonu rozgrywa się 6 miesięcy od wydarzeń z ostatniego sezonu - grupa zostanie rozdzielona, a radzenie sobie ze szkołą średnią dodatkowo wszystko utrudnia. W tym bardzo trudnym czasie pojawią się nowe i przerażające zagrożenia, za którymi stoi tajemnica, która jeśli zostanie rozwiązana, może w końcu uda się położyć kres okropnościom z Upside Down.

W obsadzie są: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer i Charlie Heaton.

