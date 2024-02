Streaming: najpopularniejsze platformy w styczniu. To z nich najchętniej i najdłużej korzystali polscy internauci

fot. Vip+

Badanie Mediapanel zostało opracowane przez Wirtualnemedia.pl. Przypominamy, że odwiedzalność jest mierzona na podstawie danych z komputerów, tabletów i smartfonów, nie obejmuje jednak usługi Smart TV. Z tą wiedzą, zapraszamy do lektury.

Z badania wynika, że Netflix wciąż jest liderem na rynku. Platformę odwiedziło aż 10,95 mln użytkowników. To aż 36,85 proc. rynku. Przeciętny czas korzystania to 5 godzin, 42 minuty i 50 sekund. I co najważniejsze, Netflix niezmiennie ma nieco ponad 50 proc. udziału w całkowitym czasie korzystania ze streamingu wideo w Polsce.

Dla porównania, jeśli chodzi o realnych użytkowników, na 2. miejscu jest Disney+ z wynikiem 3,34 mln. To jedyna platforma, która w ogóle przekroczyła próg 3 mln. Jeśli chodzi o średni czas korzystania, to tuż za liderem są TVP VOD (3 godziny, 21 minuty i 3 sekundy) i HBO Max (3 godziny, 15 minut i 7 sekundy). W końcu, Disney+ i HBO Max mają prawie 7 proc. udziału w całkowitym czasie korzystania ze streamingu wideo w Polsce, co oznacza, że Netflix ma aż sześciokrotnie większy wynik od obu konkurentów.

Kto radzi sobie lepiej, a kto gorzej? Jeśli chodzi o Netflix, w porównaniu z grudniem liczba użytkowników wzrosła o 1,1 procent, czas korzystania wydłużył się o 8,5 procent, a udział w całkowitym czasie korzystania zwiększył się o 0,8 procent. HBO Max także może pochwalić się wzrostem wszystkich trzech wskaźników. Disney + i Canal+ straciły użytkowników, ale wzrosły ich przeciętny czas korzystania z platformy i udział w rynku. Lepszymi wynikami mogą też pochwalić się Prime Video i Polsat Box Go.