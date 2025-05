Kto zagra główną rolę w adaptacji Elden Ring? Młodego aktora znacie z serialu Netflixa

Materiały pochodzą z gry Elden Ringo od Bandai Namco Entertainment i serialu Heartstopper Netfliksa. Wykonanie grafiki: Paulina Guz.

Film na podstawie gry Elden Ring nabiera rumieńców. Najpierw ujawniono, że adaptację wyreżyseruje Alex Garland, znany z takich projektów jak Ex Machina, Civil War i Anihilacja. Teraz prestiżowy portal Deadline informuje, że filmowiec chce znów połączyć siły z Kitem Connorem, z którym pracował przy Warfare studia A24 z 2025 roku. Według źródeł serwisu panowie muszą jeszcze dopracować szczegóły współpracy, jednak obojgu zależy na tym projekcie.

Kim jest Kit Connor, który może zagrać jedną z głównych ról w adaptacji Elden Ring? Młody aktor urodził się w 2004 roku i ma zaledwie 21 lat. Jego pierwszym ważnym projektem był Kwiat szczęścia z 2019 roku, jednak dopiero rola w popularnym serialu młodzieżowym Heartstopper okazała się przełomowa dla jego kariery. W 2025 roku zagrał w filmie Warfare w reżyserii Alexa Garlanda.

Elden Ring: informacje o grze

Elden Ring to znana gra RPG, osadzona w mrocznym świecie fantasy, który wykreował sławny pisarz George R.R. Martin, autor Pieśni lodu i ognia, na podstawie której powstał popularny serial Gra o tron. Rozgrywka jest skupiona na walce i eksploracji otwartego świata.

Gra została wyprodukowana przez FromSoftware i wydana przez Namco Bandai Games. Wyreżyserował ją Hidetaka Miyazaki. W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie sprzedano jej ponad 30 milionów egzemplarzy. Spin-off Elden Ring Nightreign ma zostać wydany na całym świecie w piątek 30 maja 20925 roku. Jeśli chcecie wiecie, czy warto zagrać, polecamy recenzję naszego redaktora Pawła Krzystyniaka: Elden Ring: Nightreign - recenzja gry.

Elden Ring: informacje o adaptacji

Reżyserią zajmie się Alex Garland. Cztery z jego pięciu projektów powstało we współpracy ze studiem A24, które również odpowiada za adaptację gry Elden Ring. Produkcją zajmą się Peter Rice, Andrew Macdonald, Allon Reich, George R. R. Martin znany z Gry o tron i Vince Gerardis. Według doniesień portalu Deadline jedną z głównych ról zagra młody aktor Kit Connor. Na razie to wszystko, co wiemy o projekcie.

