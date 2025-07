Mroczny i wymagający soulslike w sierpniowej ofercie PlayStation Plus

fot. Neowiz

W sierpniu abonenci usługi PlayStation Plus Essential będą mogli przypisać do swoich kont trzy produkcje. Będą to wymagający soulslike Lies of P, nastawione na sieciową rozgrywkę DayZ oraz trójwymiarowa bijatyka na podstawie popularnego anime - My Hero One's Justice 2.

Wydaje się, że to idealny moment na pojawienie się Lies of P w usłudze. Warto przypomnieć, że ta doceniona przez graczy i krytyków doczekała się niedawno dużego rozszerzenia, a także opcjonalnych poziomów trudności, co pozwala graczom na dostosowanie poziomu wyzwania do swoich umiejętności.

Wszystkie wyżej wymienione produkcje będą dostępne do pobrania od 5 sierpnia. Do tego dnia możecie skorzystać z poprzedniej, lipcowej oferty, w której skład wchodziły Diablo IV, King of Fighters XV i Jusant. Pamiętajcie, że po przypisaniu gier do konta możecie korzystać z nich tak długo, jak długo posiadacie aktywną subskrypcję.