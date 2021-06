Studio TVP Sport w ogniu krytyki po zasłabnięciu duńskiego piłkarza

zrzut ekranu: sport.tvp.pl

Sobotni mecz Mistrzostw Europy między Danią i Finlandią miał dramatyczny przebieg. Pod koniec pierwszej połowy zasłabł duński zawodnik, Christian Eriksen. To nie była łatwa sytuacja dla piłkarzy i kibiców zgromadzonych na stadionie, ale także dla komentujących to spotkanie dla Telewizji Polskiej, Mateusza Borka i Kazimierza Węgrzyna. Wydarzenia cały czas rejestrowała kamera i pokazywano nam m.in. ujęcia na reanimowanego przez sztab medyczny zawodnika. Gdy piłkarz został przetransportowany poza murawę stadionu, relacja przeniosła się do studia w Warszawie prowadzonego przez Sylwię Dekiert i jej gości.

Dyskusja prowadzona wówczas w studiu TVP Sport spotkała się z falą krytyki. Dziennikarka odpowiedzialna za prowadzenie dyskusji, zanotowała przynajmniej jedną wyraźną wpadkę, gdy zastanawiała się nad kontynuacją turnieju, gdyby doszło do śmierci zawodnika. Dyskusja przez większość czasu prowadzona była w momencie, kiedy nie było jeszcze wiadomo, w jakim stanie zdrowotnym znajduje się Eriksen. Internauci uważają jednak, że rozmowa w ogóle nie powinna być toczona. Krytykowana jest nie tylko Sylwia Dekiert, ale także wydawcy programu, którzy nie przerwali studia i goście musieli wykonywać swoją pracę w dużym stresie.

Oprócz krytyki mamy także głosy broniące dziennikarkę, która działała pod wpływem dużych emocji i choć niektóre wypowiedzi były niefortunne, na pewno nie było w tym złych intencji. W obronie Dekiert stanął Dyrektor TVP Sport, Marek Szkolnikowski, który odniósł się do sprawy na Twitterze:

Sytuację skomentowała także sama Sylwia Dekiert:

O godzinie 20:30 mecz został wznowiony. Drużyna Finlandii ostatecznie zwyciężyła strzelając jedną bramkę, ale większość kibiców jest zgodna, że tamtego wieczoru najważniejsze nie było sportowe widowisko, ale fakt, że stan zdrowia Christiana Eriksena jest stabilny.