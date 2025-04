Dlaczego aktor nie wrócił do roli z X-Menów? Charakteryzacja trwała siedem i pół godziny

Fot. Materiały prasowe

Kevin Durand, który grał mutanta znanego jak Blob w filmie X-Men Geneza: Wolverine, w rozmowie z portalem ComicBookMovie został spytany o to, dlaczego nigdy nie wrócił do roli. Okazuje się, że nie miałby nic przeciwko, ale ta decyzja nie należała do niego.

Wiesz, Hugh Jackman ciągle mi powtarzał, gdy kręciliśmy tę scenę na ringu: „O mój Boże, oszaleją na punkcie tej postaci. Przyzwyczaj się już do procesu charakteryzacji”. Ale nigdy tak się nie stało – podsumował aktor swoją krótką przygodę z rolą mutanta. – Usłyszałem tylko, że była to bardzo czasochłonna postać.

Kevin Durand dodał, że cała charakteryzacja zajmowała około siedem i pół godziny. Aktor ma jednak nadzieję, że ktoś sprowadzi bohatera z powrotem, ponieważ jego zdaniem jest genialny. „Z chęcią znów wszedłbym pod te wszystkie warstwy, by ponownie zbadać postać Freddy'ego Dukesa”.

Ostatecznie Blob pojawił się jeszcze jako cameo w filmie Deadpool & Wolverine. Zagrał go Mike Waters. Była to jednak krótka rola bez żadnych dialogów, którą łatwo można było przegapić.

