Sunset Overdrive trafi na konsole PlayStation? Sony zarejestrowało znak towarowy

Użytkownicy forum ResetEra zauważyli, że 26 kwietnia tego roku Sony Interactive Entertainment zarejestrowało znak towarowy Sunset Overdrive - to tytuł gry, która w 2014 roku trafiła na konsolę Xbox One, a cztery lata później przeniesiono ją także na PC. Warto przypomnieć, że za jej stworzenie odpowiada studio Insomniac Games, które w 2019 roku zostało przejęte właśnie przez Sony i to japońska firma pozyskała prawa do ich produkcji. Z tego też powodu niektórzy podejrzewają, że rejestracja znaku towarowego sugeruje, że w najbliższym czasie doczekamy się powrotu tej marki w jakiejś formie - np. portu, remastera lub nawet kontynuacji, tym razem na wyłączność PlayStation.

Istnieją jednak dwa potencjalne problemy. Po pierwsze: Sony ma prawa do marki, ale w rękach Microsoftu spoczywają prawa wydawnicze do pierwszej części. Po drugie: studio Insomniac Games pracuje obecnie nad grą Ratchet & Clank: Rift Apart i prawdopodobnie również nad sequelem Marvel’s Spider-Man. Trudno uwierzyć, by w produkcji znajdował się jeszcze trzeci duży projekt, choć oczywiście nie można wykluczyć "prostego" remastera lub przeniesienia gry z Xboksa One bez większych zmian.