Returnal doczeka się opcji zapisu rozgrywki? Twórcy zapewniają, że słuchają graczy

fot. SIE

Returnal to wymagająca produkcja na PS5, w której każda śmierć oznacza konieczność rozpoczęcia zabawy od nowa. Co gorsza nie ma tutaj możliwości zapisu stanu gry, więc wiele osób decyduje się na usypianie konsoli, by uniknąć tracenia postępów w sytuacji, w której muszą na jakiś czas przerwać rozgrywkę. Nie wszystkim takie rozwiązanie przypadło do gustu i w sieci można znaleźć sporo głosów krytyki i próśb skierowanych w stronę deweloperów, by dodali oni możliwość zapisywania gry, tak jak w przypadku innych tytułów tego typu. Za przykład podano np. The Binding of Isaac: Rebirth, gdzie takie rozwiązanie zastosowano.

Twórcy postanowili się do tego odnieść i na swoim Twitterze zapewnili, że słuchają głosów krytyki. Dodali jednak, że na ten moment nie mają nic więcej do ogłoszenia.

https://twitter.com/Housemarque/status/1388150983318966276

Returnal to strzelanka roguelike, w której gracze wcielają się w bohaterkę o imieniu Selene. Kobieta rozbiła się na pełnej zagrożeń planecie Atropos i utknęła w pętli czasu - każda jej śmierć sprawia, że wraca ona do momentu wypadku.