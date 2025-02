Jacob Elordi i Daisy Edgar-Jones przeciwko normom społecznym! Zwiastun On Swift Horses

fot. materiały prasowe

Reklama

Sony Pictures opublikowało oficjalny zwiastun On Swift Horses z Jacobem Elordi i Daisy Edgar-Jones w rolach głównych. Film jest adaptacją powieści Shannon Pufahl o tym samym tytule. Jego reżyserem jest Daniel Minhan, a scenarzystą – Bryce Kass.

On Swift Horses – zwiastun

Wichrowe wzgórza - obsada nowej adaptacji budzi kontrowersje. Jacob Elordi zbyt biały do roli

On Swift Horses – fabuła, data premiery

Lata 50. XX wieku. Muriel (Daisy Edgar-Jones) i jej mąż Lee (Will Poulter) rozpoczynają nowe, jasne życie w Kalifornii, kiedy ten wraca z wojny koreańskiej. Ich nową stabilność wywraca do góry nogami przybycie charyzmatycznego brata Lee, Juliusa (Jacob Elordi), krnąbrnego hazardzisty z tajemniczą przeszłością. Szybko tworzy się między nimi niebezpieczny trójkąt miłosny. Kiedy Julius wyrusza na poszukiwanie młodego oszusta karcianego, w którym się zakochał, tęsknota Muriel za czymś więcej popycha ją do własnego sekretnego życia, hazardu na koniach wyścigowych i odkrywania miłości, o której nawet nie marzyła.

Premiera filmu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 25 kwietnia. Na razie nie mamy jeszcze informacji odnośnie daty premiery w Polsce.