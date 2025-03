Kiepska promocja i zburzony budynek Looney Tunes. Co Warner Bros. robi z franczyzą?

HBO Max

Parterowy budynek 131, który kiedyś należał do Looney Tunes, wkrótce zostanie zniszczony. Właśnie do takich informacji dotarł portal Deadline. Celem rozbiórki, która może rozpocząć się już w przyszłym tygodniu, jest "stworzenie większego miejsca dla niezliczonych seriali HBO", które są kręcone w Burbank w Kalifornii. To kolejne działanie pokazujące stosunek studia Warner Bros. do kreskówkowej franczyzy.

fot. materiały prasowe

Looney Tunes - jakie Warner Bros. ma plany wobec franczyzy?

Jak widać po działaniach Warner Bros., produkcje Looney Tunes już nie należą do priorytetów. Przykładem może być najnowszy film, Looney Tunes: Porky I Daffy Ratują Świat, którego promocja była znacząco ograniczona i wręcz nikła.

Z kolei w 2023 roku studio oficjalnie zrezygnowało z wypuszczenia filmu Coyote vs. Acme. W tym projekcie, będącym połączeniem animacji z live-action, mieli grać m.in. John Cena oraz Lana Condor. Wówczas studio opisało to jako "trudną, ale potrzebną decyzję".

Looney Tunes nie jest jedyną zaniedbaną franczyzą przez Warner Bros. Priorytetowo nie jest również traktowana Ulica Sezamkowa, kolejna seria, która zdążyła rozbawić wiele pokoleń.

