Superman & Lois - serial ma być prawdziwym powiewem świeżości. Nowe zdjęcia

The CW

Pod koniec lutego The CW zaprezentuje widzom 90-minutowe otwarcie nowego serialu pt. Superman & Lois. Podczas panelu TCA showrunner Todd Helbing opowiedział co nieco o nadchodzącym projekcie, podkreślając, że ma on wprowadzić świeżą perspektywę do Arrowverse.

Helbing przyznał, że od samego początku planowali zrealizować dramat rodzinny z Supermanem w jego centrum. Chcieli zaoferować widzom coś świeżego w temacie, przy okazji stawiając na jak najwyższą jakość wykonania, by konkurować z najlepszymi serialami - zarówno w telewizji kablowej, jak i w streamingu. Człowiek ze Stali, poza wyzwaniami superbohatera, będzie musiał zmierzyć się z problemami, z którymi mają do czynienia zwykli, szarzy ludzie. Wcielający się w Supermana Tyler Hoechlin powiedział, że sam nie posiada potomstwa, ale wykorzystał swoje doświadczenia nabyte dzięki relacjom z siostrzenicami i siostrzeńcami, a także z własnym ojcem, który był lekarzem na izbie przyjęć. Jak już wiemy, serial poświęci sporo czasu badaniu relacji Clarka i Lois z ich nastoletnimi synami. Twórcy nie ujawnili kanonicznych złoczyńców, których zobaczymy w produkcji, wiemy jednak, że pojawi się nowy czarny charakter znany jako The Stranger.

Oficjalny opis serialu brzmi:

Clark i Lois, ciężko pracując nad wychowaniem dwóch chłopców, obawiają się, że ich synowie - Jonathan i Jordan - z wiekiem mogą zacząć przejawiać odziedziczone po ojcu supermoce. Po powrocie do Smallville, gdzie planują zająć się rodzinnym biznesem rodziny Kentów, Clark i Lois spotykają się z Laną Lang, lokalną pożyczkodawczynią i pierwszą miłością Clarka, oraz jej mężem, Kylem Cushingiem. Dorośli nie są jedynymi, którzy nawiązują specyficzne przyjaźnie w Smallville. Chłopcy spędzają czas ze zbuntowaną córką Lany, Sarą. Superbohaterowie nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek, o czym regularnie przypomina Clarkowi ojciec Lois, generał Samuel Lane, regularnie wzywający Supermana, by ten pokonał jakiegoś złoczyńcę lub kogoś uratował. Powrót do idyllicznego miasteczka zostanie zakłócony, gdy w życie bohaterów wkroczy tajemniczy nieznajomy.

W sieci pojawiły się też nowe zdjęcia z serialu. Zobaczcie:

Superman and Lois

Superman & Lois - premiera serialu w USA już 23 lutego na The CW.