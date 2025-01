Jak Vaiana 2 wpłynęła na aktorski remake? Mamy odpowiedź scenarzystki!

fot. materiały prasowe

Scenarzystka filmu Vaiana 2, Dana Ledoux Miller wyjaśniła, w jaki sposób produkcja sequela wywarła wpływ na prace nad aktorskim remakiem i pomogła je ulepszyć. Obecnie trwają do niego zdjęcia – Miller napisała zarówno jego, animowany oryginał i mającą być pierwotnie serialem animowanym na Disney+ kontynuację.

Vaiana – wypowiedź scenarzystki

W rozmowie ze Screen Rant na rozdaniu Złotych Globów scenarzystka została zapytana o to, jakie elementy animowanej Vaiany zostaną przeniesione do wersji live-action.

Wiesz, one były tworzone jednocześnie, więc myślę, że mocno oddziaływały między sobą. To postać, której wszyscy twórcy zarówno wersji live action, jak i wersji animowanej byli wielkimi fanami. Mogę potwierdzić, że wszyscy kochają Vaianę i przywiązano dużą wagę do szczegółów, co było w tym przypadku istotne. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić w wersji aktorskiej, których nie da się zrealizować w animacji, więc nie mogę się doczekać, aż fani zobaczą przeniesione do życia dekoracje, kostiumy i wszystko inne.

Aktorska Vaiana pojawi się w kinach 10 czerwca 2026 roku.