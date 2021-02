Superman & Lois - nowy zwiastun prosto z Super Bowl. Człowiek ze Stali i ciężar rodzicielstwa

Screen z YouTube

Superman & Lois to nadchodzący serial stacji The CW. Tym razem fani Człowieka ze Stali będą mieli okazję poznać jego losy z nieco innej strony. W nadchodzącej serii bohater i jego żona, Lois Lane, przeprowadzą się bowiem do Smallville, do domu ziemskich rodziców Clarka Kenta, gdzie zmierzą się z nowym zadaniem - byciem rodzicami. Premiera produkcji, w której w głównych rolach zobaczymy Tylera Hoechlina oraz Elizabeth Tulloch, zbliża się coraz większymi krokami. Na Super Bowl pojawił się nowy zwiastun. Zobaczcie:

Zapowiedź pokazuje więcej scen z przyziemnego życia Clarka Kenta i Lois Lane, a także ich nastoletnich synów, Jonathana (Jordan Elaas) i Jordana (Alexander Garfin), którzy dostają w materiale wideo sporo czasu. Widać więc, że relacja rodziców z dziećmi będzie istotnym wątkiem w całej produkcji. Wielu fanów zauważa, że poprzednie zwiastuny wyglądają naprawdę dobrze, a efekty specjalne prezentują się znacznie lepiej niż to, co dotychczas oglądaliśmy w serialach od The CW. Zgadzacie się?

Superman & Lois - premiera serialu w USA już 23 lutego na The CW.