WandaVision - 5. odcinek sugeruje, że złoczyńcą jest... Kang? Easter eggi, spekulacje, nawiązania

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

5. odcinek WandaVision z całą pewnością zmienił naszą perspektywę postrzegania tego, co dzieje się w serialu. Choć na ekranie pojawiały się rozmaite easter eggi, nawiązania i często mylne tropy fabularne, bomba wybuchła dopiero w finale ostatniej odsłony serii, w którym do świata MCU wszedł Pietro Maximoff aka Quicksilver portretowany przez Evana Petersa. Same dywagacje nad obecnością tej postaci wymagałyby osobnego opracowania, a przecież niespodzianek, którymi chcieli podzielić się z nami twórcy, jest o wiele więcej.

Warto zwrócić uwagę, że w 5. odcinku relatywnie sporo miejsca poświęcono spuściźnie Kinowego Uniwersum Marvela, odwołując się przede wszystkim do filmu Avengers: Koniec gry i ostatecznie usuniętej z niego sceny po napisach. Nie zabrakło przywołania Carol Danvers czy Protokołów Sokovii, a cotygodniowa reklama tym razem zawierała nawiązanie do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii MCU. Nie mówiąc już o tym, że część z Was zastanawia się, kim jest uroczy Sparky albo co wspólnego z opowieścią ma Kang Zdobywca?...

Wiemy, że w sieci aż roi się od teorii na temat Pietro i innych aspektów odnoszących się do wydarzeń w ekranowym Westview - te spekulacje wydają się nie mieć końca. Część z nich przybliżamy w ramach poniższej galerii; jeśli któreś z tych naprawdę ważnych przeoczyliśmy, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach.

WandaVision, odcinek 5. - easter eggi, nawiązania, spekulacje

W 5. odcinku znalazło się kilka zapożyczeń z elementów typowych dla amerykańskich sitcomów z lat 80., głównie takich jak „Dzieciaki, kłopoty i my” (wystrój głównego pomieszczenia), „Family Ties” (rysowanie bohaterów w scenie otwierającej i niezrozumiałe z punktu widzenia odbiorcy, ekspresowe dojrzewanie dzieci), „Pełna chata” (biegnąca rodzina w czołówce; pamiętajmy, że w tej produkcji grały także bliźniaczki Olsen, siostry Elizabeth) i „Zdrówko” (stare zdjęcie Westview w sekwencji otwierającej).