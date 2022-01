Biseksualność nowego Supermana zaniża poziom sprzedaży? Niedorzeczne argumenty przeciwników

DC

Kilka dni temu do sieci zaczęły trafiać grudniowe zestawienia sprzedaży komiksów w USA. Ponieważ na listach brakowało jakiegokolwiek zeszytu z serii Superman: Son of Kal-El, głośnego cyklu, w którym nowego Człowieka ze Stali, Jonathana Kenta, pokazano jako osobę biseksualną, przeciwnicy takiego obrotu spraw wysnuli wniosek, że sposób ekspozycji orientacji seksualnej protagonisty mógł zaniżyć sprzedaż.

Teraz do tego typu głosów postanowił odnieść się scenarzysta serii, Tom Taylor, który przy okazji pokazał wiadomość od fana - ten ostatni nazywa dzieło autora "superqueerowym śmieciem", wyraźnie ciesząc się z faktu, że poziom czytelnictwa cyklu spadł. Rzecz w tym, że w grudniu... nie ukazała się żadna część Superman: Son of Kal-El; premierę 6. zeszytu przeniesiono bowiem z 14 grudnia na 4 stycznia. Siłą rzeczy więc odsłony serii Taylora nie mogły trafić do podsumowań grudniowej sprzedaży komiksów.

https://twitter.com/TomTaylorMade/status/1486034707762806785

Wiemy już, że Taylor spotyka się z brutalnymi atakami rozwścieczonych jego zabiegami twórczymi internautów znacznie częściej. Pewne jest również to, że seria Superman: Son of Kal-El cieszy się wśród odbiorców niesłabnącą popularnością - jej 5. zeszyt, w którym Jon Kent dokonał coming outu, bił rekordy sprzedaży, a pierwsze odsłony cyklu doczekały się dodruków.

Superman: Son of Kal-El #6 - plansze

