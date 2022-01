Kolejny Punisher powinien być czarnoskórym weteranem - tak twierdzi współtwórca postaci

Marvel

W USA (i nie tylko) w dalszym ciągu nie milkną echa faktu, że Punisher w nadchodzącej serii ze scenariuszem Jasona Aarona będzie miał nowe logo - zamiast charakterystycznej czaszki Frank Castle zaprezentuje stroje z symbolem przywodzącym na myśl diabła bądź japońskie demony oni. Współtwórca postaci, Gerry Conway, poszedł teraz jednak krok dalej jeśli chodzi o przyszłe, ewentualne zmiany w mitologii antybohatera - w jego opinii kolejne jego wcielenie powinno być czarnoskórym weteranem wojennym.

W podcaście 99% Invisible artysta tak motywuje swoją propozycję:

Przyjdzie czas, podobnie jak miało to miejsce w latach 80., że ta postać będzie mogła doczekać się restartu, wiecie, można ją będzie zmienić w coś innego. Osobiście wolałbym, by kolejne wcielenie Punishera było czarnoskórym weteranem, który wraca (z wojny - przyp. aut.) i zmaga się z wszystkimi kwestiami, z którymi muszą mierzyć się we współczesnym świecie mniejszości.

Conway kontynuował:

We wczesnych latach 70. on (Punisher - przyp. aut.) był odpowiedzią na dysfunkcyjny rozdział w historii USA. W latach 80. był odnoszącą sukcesy postacią, reprezentującą spojrzenie i białych, i czarnych na ówczesny świat. Na początku XXI wieku stał się "dysfunkcyjnym Punisherem", tragiczną postacią, której przyszło wieść życie wyrzutka społecznego. Nie reprezentował już nic więcej niż dane ze swojego dowodu.

Artysta dodał jeszcze, że biorąc pod uwagę fakt, iż na przestrzeni ostatnich 2 dekad logo Punishera było przywłaszczane przez funkcjonariuszy policji i żołnierzy oraz różne grupy ekstremistyczne, pokazanie postaci jako czarnoskórej mogłoby być "lepszym odbiciem dzisiejszego ducha czasu" i sprawić, że "znów będziemy mogli być z niego dumni".

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o propozycjach Conwaya.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.