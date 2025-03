Daredevil zakłada hełm, a fani pieją z zachwytu. Ludzie mają dość nanotechnologii?

Marvel/Disney+

W ciągu pierwszych czterech odcinków rzadko widzieliśmy Matta Murdocka w stroju Diabła Stróża w serialu Daredevil: Odrodzenie. Po śmierci Foggy'ego postanowił zostawić za sobą alter ego mściciela, choć wszystko wskazuje na to, że niebawem do niego powróci. Niektórzy fani się już niecierpliwą z tego powodu i to właśnie dla nich opublikowano nowy fragment z nadchodzących odcinków, w którym to niewidomy prawnik zakłada w końcu strój.

Według fanów cała scena ma mieć miejsce w barze u Josie, czyli tym samym miejscu, w którym doszło do walki z Bullseyem i śmierci Foggy'ego Nelsona na początku 1. odcinka. Można się tego domyślić po zarysie otoczenia za bohaterem. Pasowałoby to też do motywu odrodzenia i symbolizowało przemianę głównego bohatera.

Jednak to na co fani zwrócili bardziej uwagę, to... Maska głównego bohatera. W dobie nanotechnologii, z której z jakiegoś powodu zaczęło korzystać całe mnóstwo herosów, miłą odmianą jest zobaczenie namacalnego założenia hełmu na twarz, a nie wysługiwania się efektami specjalnymi. Komentarze pod wideo i cytaty jasno wskazują, że fanom MCU podoba się taka zmiana i powrót do korzeni.

Charlie Cox o kontuzji i autografach na mikrofalach

Charlie Cox, odtwórca roli Matta Murdocka, jest obecnie ekspertem jeśli chodzi o Daredevila. Jest w tej roli już od ponad dekady za czym idzie odpowiednie doświadczenie. Nie zawsze jednak je miał. Opowiedział też o swoich początkach i pierwszej scenie walki na jednym ujęciu w korytarzu z 1. sezonu, gdzie doznał kontuzji.

Kręciliśmy to stosunkowo wcześnie, bo była to końcówka 2. odcinka, więc nadal dopiero się przyzwyczajałem do sztuk walki, choreografii i nie miałem zbyt wiele do roboty, bo to wszystko było na jednym ujęciu.W jednym z pierwszych ujęć zamachnąłem się do zadania ciosu i zahaczyłem małym palcem o słup. Doznałem kontuzji w tej scenie.

W tej samej scenie w pewnym momencie Daredevil rzuca w jednego z przeciwników mikrofalą. Okazuje się, że tak zapadło to w pamięć fanów, że na przestrzeni lat aktor "podpisał z dziesięć mikrofalówek."

