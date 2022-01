Marvel - oto najbardziej zabójczy Hulk w historii. Imię bestii zostało wyjawione

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zaprezentował opis fabuły kwietniowego komiksu Hulk #6, w którym do świata protagonisty wejdzie najbardziej zabójcza ze wszystkich dotychczasowych wersji Zielonego Goliata. Wiemy już, że Bruce Banner straci kontrolę nad umysłem swojego alter ego, którą przejmie tajemnicza bestia o imieniu Tytan - w komunikacie prasowym nazywa się go "najokrutniejszą transformacją Bannera" i "najbardziej destrukcyjną ze wszystkich osobowości Hulka". Wszystko wskazuje na to, że Tytan odciśnie trwałe piętno na losach herosa; kilka innych szczegółów na temat tej postaci przedstawiliśmy Wam już w tym miejscu (w zamieszczonej niżej galerii znajdziecie z kolei jego najnowszy wizerunek).

Tymczasem w środę Marvel wypuścił w Stanach Zjednoczonych zeszyt Hulk #3, kolejną część serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa i ilustracjami Ryana Ottleya. W cyklu tym Bruce Banner zdołał opanować umysł Zielonego Goliata, którym steruje niczym statkiem kosmicznym z wnętrza jego psyche. W ten sposób dociera on do miejsc przedstawionych jako "rzeczywistości poza wszystkimi rzeczywistościami" - najnowsza z nich rodzi wiele pytań na temat tego, czy Dom Pomysłów nie zapowiada przypadkiem powstania Świata Hulków.

Zielony Goliat trafia bowiem wraz ze swoim ego do wymiaru, w którym tamtejszy Banner z powodzeniem realizował swoje badania naukowe nad promieniowaniem gamma. Sytuacja w tym świecie skomplikowała się, gdy powstała w wyniku rzeczonych prac bomba została Bruce'owi wykradziona i wykorzystana w działaniach militarnych. Stany Zjednoczone, na czele których stoi inna wersja generała Thaddeusa Rossa, stały się jeszcze większą potęgą; problem polega na tym, że wciąż obecne na całym świecie promieniowanie zamienia niewinnych ludzi w potwory przypominające wyglądem Zielonego Goliata.

Chwytający te istoty żołnierze określają je mianem "abominacji", co wyjawia, że po przemianie są one wyrzucane poza margines społeczeństwa. Banner odczuwa w stosunku do nich nie tylko empatię; serwis Screen Rant spekuluje nawet, że Bruce będzie chciał uwolnić ludzi wystawionych na działanie promieniowania gamma i wyzwolić ich ze znajdującej się pomiędzy wymiarami pustki, w której przyszło im żyć. Pojawia się również przypuszczenie o stworzeniu zupełnie nowego Świata Hulków.

Hulk #6 - zapowiedź

