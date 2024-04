Superman - kiedy koniec zdjęć? Isabela Merced opowiada o Hawkgirl i byciu "dzieckiem DC"

Universo Heroico

Justin Howell jest czołowym dublerem Davida Corensweta w filmie Superman. Kaskader w rozmowie z Be More Super zdradził interesujący fakt na temat filmu. Jego zdaniem zdjęcia powinny zakończyć się w lipcu 2024 roku.

Superman - Isabela Merced o Zielonej Latarni

Isabela Merced zadebiutuje w filmie Superman jako Kendra Saunders aka Hawkgirl. W rozmowie z portalem Screen Rant opowiedziała o współpracy z Nathanem Fillionem i zdradziła, kiedy wybiera się z nim na pierwsze zdjęcia. Jej komentarz znajdziecie poniżej.

Muszę przyznać, że twój dom przypomina mi dom Nathana Filliona - ma wycieraczkę Supermana i dzwonek do drzwi, który faktycznie odgrywa motyw Supermana wchodzącego do Fortecy Samotności. Słychać go, gdy wchodzisz do środka. Naprawdę nie mogę się doczekać tej współpracy. To doskonały casting do Zielonej Latarni, tak samo jak Edi Gathegi będzie świetnym Mr. Terrific. Myślę, że chyba w tę niedzielę jedziemy nakręcić pierwsze materiały.

Redaktor Screen Rant dodał, że wywiad był przeprowadzony w piątek, 5 kwietnia, dwa dni przed niedzielą, o której wspomniała Merced.

Superman - Isabela Merced o Hawkgirl

Merced w rozmowie z portalem Collider przyznała, że jako dziecko uwielbiała DC, a Hawkgirl była jedną z jej ulubionych postaci:

Dorastałam jako dziecko DC. Zbieraliśmy figurki kolekcjonerskie. Większość była stara i tak zużyta, że odchodziła z nich farba. Ale naprawdę uwielbiałam Hawkgirl. Miałam ją i Hawkmana jako część mojej kolekcji. Cóż, technicznie rzecz biorąc nie była moja, tylko całego mojego rodzeństwa. Mieliśmy też Hot Wheels. Spędziliśmy z tym wszystkim naprawdę fajne dzieciństwo. Czuję się, jakby historia zataczała koło.

Merced dodała, że czuje się zaszczycona mogąc być pierwszą aktorką, która zagra Hawkgirl na dużym ekranie. Wie, że tacy bohaterowie wiele zaczną dla innych ludzi, więc jest szczęśliwa, że w ten sposób dostaje szansę, by także zamieszkać w ich sercach.

