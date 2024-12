O tym potężnym złoczyńcy w MCU mówi się od lat. Serial Nova w końcu go pokaże?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

O powstaniu w ramach MCU produkcji Nova wiemy już od 2 lat. Najpierw miała być ona filmem, koniec końców zamieniła się jednak w serial, który docelowo trafi do oferty Disney+. Jak raportuje teraz uznawany za sprawdzone źródło informacji scooper Daniel Richtman, głównym złoczyńcą ekranowej opowieści będzie nie kto inny jak sam Annihilus, długo wyczekiwany przez fanów Marvela i zarazem niezwykle potężny antagonista.

Przypomnijmy, że Annihilus to przywodzący kształtem na myśl owada władca Strefy Negatywnej, który dzięki Panelowi Kosmicznej Kontroli może manipulować energią na olbrzymią skalę. To także on stał za przetaczającą się przez wszechświat Falą Anihilacji, która doprowadziła do zniszczenia wielu części galaktyki.

Marvel

O tym antagoniście mówiono już sporo jako dodatkowym złoczyńcy w filmach Wojna bez granic i Koniec gry. Wiemy też, że początkowo to właśnie on miał być przeciwnikiem Strażników Galaktyki w trzeciej części ich ekranowych przygód, jednak James Gunn i włodarze Marvela ostatecznie zdecydowali się na skorzystanie z Wielkiego Ewolucjonisty.

Najpotężniejsi złoczyńcy Marvela i ich słabości. Tak pokonasz Galactusa i Thanosa

Zobacz także:

Data premiery serialu Nova nie jest jeszcze znana.