Superman - David Corenswet mógł wystąpić w MCU! Starał się o kluczową rolę

W 2025 roku Superman wleci na wielki ekran. Tym razem w roli Człowieka ze Stali zobaczymy Davida Corensweta, który aktualnie pracuje na planie filmowym z reżyserem Jamesem Gunnem. Okazuje się, że ich drogi mogły się przeciąć lata temu - w ostatnim filmie Gunna dla Marvel Studios. Corenswet ubiegał się o rolę Adama Warlocka w Strażnikach Galaktyki 3. Ostatecznie ta postać została odegrana przez Willa Poultera.

Najprawdopodobniej jednak Corenswet nie zaszedł daleko w przesłuchaniach, ponieważ Gunn w ogóle nie pamiętał, żeby aktor ubiegał się o tę rolę. Potwierdził to na Threads.

- Zapytałem go o to i on mi potwierdził. Wierzę mu, ale kompletnie tego nie pamiętam.

Ostatecznie aktorowi wyszło to na dobre. Nie pojawił się w MCU, ale teraz będzie twarzą nowego uniwersum DC, tworzonego przez Gunna i Petera Safrana.

Superman - fabuła, premiera

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Superman trafi do kin 11 lipca 2025 roku.

