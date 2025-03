Sadie Sink jako Jean Grey w Spider-Manie 4? Aktorka odpowiada i chyba rozwiewa wątpliwości

fot. materiały prasowe

Niedawno Deadline ogłosiło, iż Sadie Sink, gwiazda serialu Stranger Things i Wieloryba, pojawi się w filmie Spider-Man 4 w roli Jean Grey, czyli członkini X-Men. Ta wieść była szeroko komentowana w sieci i nie wszyscy fani w te informacje uwierzyli. Oliwy do ognia dolały doniesienia branżowych informatorów, którzy wcale nie byli tacy pewnie tego, czy to właśnie w tę superbohaterkę wcieli się Sink. Pojawiły się alternatywne propozycje fanów, którzy typowali ją również do zagrania Black Cat, Firestar, Gwen Stacy czy Mary Jane Watson.

Josh Horowitz skonfrontował wszystkie te wieści z aktorką w ramach rozmowy o filmie O'Dessa.

To dla mnie nowość. - odpowiedziała Sink. - Nie, nie mam nic do powiedzenia na ten temat, ale te plotki są całkiem fajne. To świetna plotka. Znam tę postać. To fantastyczna postać, więc fajnie się to czytało.

Dziennikarz pociągnął aktorkę za język i zasugerował, że przyjęcie roli Jean Grey prawdopodobnie wiązałoby się z wieloletnim zaangażowaniem w filmy o X-Menach i całe Kinowe Uniwersum Marvela. Wówczas Sink odpowiedziała:

Uważam, że to bardzo ekscytujące.

To może być swoistym potwierdzeniem tego, że faktycznie pojawi się w Spider-Manie 4 i chociaż nie powiedziała wprost, że będzie to rola Jean Grey, to wszystko na to wskazuje zważywszy na to, że zna tę postać i bierze pod uwagę konieczność poświęcenia wielu lat życia i kariery na granie tak istotnej roli.

