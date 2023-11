Superman: Legacy - czarny charakter obsadzony. Tej postaci nikt nie oczekiwał?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, María Gabriela de Faría (znana z seriali komediowych Animal Control i The Moodys) zagra czarny charakter w superprodukcji opartej na komiksach DC pod tytułem Superman: Legacy. Wcieli się w postać znaną jako Angela Spica vel Engineer. Należy ona do grupy złoczyńców, która w tym widowisku odegra ważną rolę. Najwyraźniej chodzi o The Authority, którzy mają też dostać własny film w DCU.

Jej moce pochodzą od nanotechnologii wbudowanej w jej ciało. Postać została stworzona w komiksach w 1999 roku przez Warrena Ellisa i Brtaba Hitcha. Była ona drugą osobą z pseudonimem Engineer.

Superman: Legacy - co wiemy?

Będzie to pierwszy film DCU budowanego przez szefów DC Studios, Jamesa Gunna i Petera Safrana. James Gunn jest reżyserem i scenarzystą tej produkcji.

W obsadzie są David Corensweet (Clark Kent/Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nathan Fillion (Guy Gardner/Green Lantern), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific) i Anthony Carrigan (Rex Mason/Metamorpho).

James Gunn na Threadsach potwierdził, że zakończone strajki aktorów i scenarzystów nie opóźnią premiery jego filmu. Data więc pozostaje bez zmian i jest to 11 lipca 2025 roku.