Polski hit za darmo! Ta cyberpunkowa gra może zasilić Wasza bibliotekę

fot. 505 Games

Reklama

Na platformie Epic Games Store regularnie rozdawane są gry za darmo. Tym razem gracze mogą powiększyć swoją bibliotekę o dobrze ocenianą, cyberpunkową produkcję od polskiego studia One More Level. Mowa o Ghostrunner 2, które łączy w sobie mnóstwo dynamicznej akcji, szybkie tempo rozgrywki oraz wysoki poziom trudności.

Darmowy Ghostrunner 2 może być odebrany przez wszystkie osoby, które posiadają konto w Epic Games Store. Promocja jest jednak ograniczona czasowo i musicie przypisać ten tytuł do swojego profilu do 27 grudnia, godziny 17:00. Po tym czasie zostanie on zastąpiony przez inną produkcję.

Ghostrunner 2 - co to za gra?

To slasher FPP, w którym ponownie wcielamy się w znanego z pierwszej części Jacka. Tym razem staje on do walki z brutalnym kultem SI zebranym wokół wieży Dharma. Gameplay łączy w sobie elementy platformowe i walkę z wrogami przy pomocy katany. Nowością są segmenty, w których zasiadamy za sterami motocykla i pędzimy przed siebie z zawrotną prędkością. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji oraz wywiadu z twórcami.