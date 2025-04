Kolejny złoczyńca z Breaking Bad w Gwiezdnych Wojnach? Może napsuć krwi Ryanowi Goslingowi

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Coraz więcej doniesień pojawia się w sprawie nowego filmu ze świata Gwiezdnych Wojen, za którego powstanie będzie odpowiedzialny Shawn Levy, twórca Deadpool & Wolverine, wielkiego hitu z 2024 roku. W roli głównej mamy zobaczyć Ryana Goslinga, a cała produkcja będzie bardziej odseparowana od Gwiezdnej Sagi, choć wydarzenia będą się działy po ostatniej, dziewiątej części.

Niedawne pogłoski wskazywały, że do obsady ma dołączyć Jodie Comer, która już w przeszłości zawitała do świata George'a Lucasa, choć prawdopodobnie będzie to nowa rola. Daniel Richtman - wiarygodny scooper, którego informacje często się sprawdzały - donosi o kolejnym znanym i utalentowanym aktorze, który ma dołączyć do obsady.

Chodzi o Jessego Plemonsa, który byłby już 2. złoczyńcą z serialu Breaking Bad, który przeszedł do świata Gwiezdnych Wojen po debiucie Giancarlo Esposito w serialu The Mandalorian. Szansę na to miał już w przeszłości, ponieważ ubiegał się o rolę zarówno Poe Damerona jak i Finna. Obie z nich przypadły ostatecznie kolejno Oscarowi Isaackowi i Johnowi Boyedze. Bez zaskoczenia - Plemonsowi zaoferowano rolę złoczyńcy, ale Richtman nie podał dalszych szczegółów.

Nowe Gwiezdne Wojny od Shawna Levy'ego - co wiadomo?

Wedle oficjalnych informacji akcja nowego filmu ma się dziać po wydarzeniach z Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Produkcja ma mieć "znacznie mniejszy budżet" i jest bardziej samodzielną historią. Postaci Goslinga ma towarzyszyć młodsza postać, która rzekomo jest Padawanem Jedi.

