Superman: Legacy - James Gunn wyreżyseruje. Wyjaśnienie daty premiery wzruszyło fanów do łez

DC

James Gunn oficjalnie ogłosił, że stanie za kamerą filmu Superman: Legacy, który powstanie na podstawie jego scenariusza. Jest to pierwsza produkcja pierwszego rozdziału DCU pod tytułem Bogowie i potwory. Filmowiec dodał emocjonalne wpisy wyjaśniające sytuację i to one poruszyły fanów do łez.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1636091179711467520

Superman: Legacy - James Gunn reżyserem

Premiera widowiska odbędzie się 11 lipca 2025 roku. Okazuje się, że jest to dzień urodzin ojca Jamesa Gunna, który zmarł trzy lata temu. Tak o nim napisał filmowiec:

- Straciłem mojego tatę trzy lata temu. Był moim najlepszym przyjacielem. Nie rozumiał mnie, gdy byłem dzieckiem, ale wspierał moją miłość do komiksów oraz filmów. Bez jego wsparcia nigdy nie mógłbym zrobić tego filmu.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1636091184048406528

James Gunn zdradza, że dostał propozycję zrobienia filmu o Supermanie wiele lat temu, ale wówczas odmówił.

- Odmówiłem, ponieważ nie miałem sposobu na to, by stworzyć coś wyjątkowego, rozrywkowego i emocjonalnego, co dałoby godność Supermanowi, na którą zasłużył.

Ten sposób odkrył w 2022 roku. Opowiada, że skupia się na spuściźnie Supermana. Chce pokazać, jaki wpływ na niego mieli arystokratyczni rodzice z Kryptona i jego ziemscy rodzice z Kansas. Pokazać, kim jest dzięki nim i jakie podejmuje decyzje. Wówczas zgodził się napisać scenariusz, ale nie chciał reżyserować. Wyjaśnia, że nawet jeśli coś pisze, nie zawsze czuje to wizualnie i emocjonalnie na tyle, by spędzić dwa lata nad reżyserią projektu o takiej skali. Podsumowuje słowami, że kocha scenariusz, który napisał i jest podekscytowany tym, co chce zrobić.

Superman: Legacy - opis fabuły

Warner Bros. po ogłoszeniu Jamesa Gunna opublikowali oficjalny opis.

Superman: Legacy opowiada o historii Supermana, który próbuje pogodzić swoją kryptońską spuściznę z ludzkim wychowaniem jako Clark Kent ze Smallville. Jest uosobieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia. Jego dobroć i życzliwość go prowadzi w świecie, w którym jest to uważane za coś staromodnego.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1636091187441598464

https://twitter.com/JamesGunn/status/1636091190214000640

https://twitter.com/JamesGunn/status/1636091193305231360

https://twitter.com/JamesGunn/status/1636091196325122048

https://twitter.com/JamesGunn/status/1636091199303086081

Superman - aktorzy, którzy mogą zagrać kultową rolę

Tak wyglądają nasze typy.